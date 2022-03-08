В Ізюмі окупанти розбомбили приймальне відділення міської лікарні: хворі вибирались з-під завалів як могли
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. В Ізюмі, Харківська область, окупанти розбомбили приймальне відділення Центральної міської лікарні. Як повідомив заступник міського голови Володимир Мацокін на своїй сторінці у Facebook, хворі вибирались з під завалів як могли, передає УНН.
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"Я думав, що ворота аду зачинились, а виявилось, що це був тільки перший поверх. Це приймальне відділення нашої ЦМЛ. Ймовірно, чергова секретна база НАТО. Хворі вибирались з під завалів як могли", - написав Мацокін.
Раніше
Заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін наголосив на важливості зробити “зелений коридор” для евакуації населення. Місто повністю знаходиться в руїнах, немає можливості завезти гуманітарну допомогу через суцільні артобстріли.