В Изюме оккупанты разбомбили приемное отделение городской больницы: больные выбирались из-под завалов как могли

Цитата

"Я думал, что ворота ада закрылись, а оказалось, что это был только первый этаж. Это приемное отделение нашей ЦГБ. Вероятно, очередная секретная база НАТО. Больные выбирались из под завалов как могли", - написал Мацокин.

Ранее

Заместитель Изюмского городского головы Владимир Мацокин подчеркнул важность сделать “зеленый коридор” для эвакуации населения. Город полностью находится в руинах, нет возможности завезти гуманитарную помощь через сплошные артобстрелы.