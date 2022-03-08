В Изюме оккупанты разбомбили приемное отделение городской больницы: больные выбирались из-под завалов как могли
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В Изюме, Харьковская область, оккупанты разбомбили приемное отделение Центральной городской больницы. Как сообщил заместитель городского головы Владимир Мацокин на своей странице в Facebook, больные выбирались из под завалов как могли, передает УНН.
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"Я думал, что ворота ада закрылись, а оказалось, что это был только первый этаж. Это приемное отделение нашей ЦГБ. Вероятно, очередная секретная база НАТО. Больные выбирались из под завалов как могли", - написал Мацокин.
Ранее
Заместитель Изюмского городского головы Владимир Мацокин подчеркнул важность сделать “зеленый коридор” для эвакуации населения. Город полностью находится в руинах, нет возможности завезти гуманитарную помощь через сплошные артобстрелы.