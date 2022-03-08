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Федеральна прокуратура Німеччини розслідує можливі військові злочини Росії проти України

Федеральна прокуратура Німеччини розслідує можливі військові злочини Росії проти України

Київ • УНН

 • 72261 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Федеральна прокуратура Німеччини почала розслідування за підозрою щодо військових злочинів Росії проти України. Як повідомив міністр юстиції ФРН Марко Бушманн у інтерв’ю Passauer Neue Presse, генпрокурор при Верховному суді Петер Франк відкрив так зване "структурне розслідування", пише УНН.

Деталі

Причиною початку розслідування стали повідомлення про напади на житлові будинки, лікарні та цивільну інфраструктуру, а також застосування касетних бомб. За даними der Spiegel, прокуратура розгляне інформацію про “списки цілей”, які складають російські та чеченські підрозділи, що дислокуються в Україні.

Наразі генпрокурор збирає інформацію про можливі військові злочини РФ в Україні. Важливим джерелом, зазначають журналісти, є біженці з України. У майбутньому їх свідчення можуть стати підставою для порушення кримінальних справ та притягнення винних до відповідальності.

Повідомляється, що генпрокурор вже отримав низку кримінальних справ щодо війни в Україні. Одна з них - від колишнього міністра юстиції ФРН Сабіни Лойтойсер-Шнарренбергер і колишнього міністра внутрішніх справ Герхарта Баума.

Раніше

28 лютого 2022 року прокурор Міжнародного кримінального суду оголосив, що вирішив розпочати розслідування повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

У МЗС України відповіли, що це буде “Нюрнберзький процес 21-го століття”. 

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