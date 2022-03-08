Федеральна прокуратура Німеччини розслідує можливі військові злочини Росії проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Федеральна прокуратура Німеччини почала розслідування за підозрою щодо військових злочинів Росії проти України. Як повідомив міністр юстиції ФРН Марко Бушманн у інтерв’ю Passauer Neue Presse, генпрокурор при Верховному суді Петер Франк відкрив так зване "структурне розслідування", пише УНН.
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Причиною початку розслідування стали повідомлення про напади на житлові будинки, лікарні та цивільну інфраструктуру, а також застосування касетних бомб. За даними der Spiegel, прокуратура розгляне інформацію про “списки цілей”, які складають російські та чеченські підрозділи, що дислокуються в Україні.
Наразі генпрокурор збирає інформацію про можливі військові злочини РФ в Україні. Важливим джерелом, зазначають журналісти, є біженці з України. У майбутньому їх свідчення можуть стати підставою для порушення кримінальних справ та притягнення винних до відповідальності.
Повідомляється, що генпрокурор вже отримав низку кримінальних справ щодо війни в Україні. Одна з них - від колишнього міністра юстиції ФРН Сабіни Лойтойсер-Шнарренбергер і колишнього міністра внутрішніх справ Герхарта Баума.
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