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Міжнародний кримінальний суд розпочне розслідування російського вторгнення в Україну

Міжнародний кримінальний суд розпочне розслідування російського вторгнення в Україну

Київ • УНН

 • 194453 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан вирішив почати розслідування подій, що відбуваються в Україні - російського вторгнення. Про це йдеться в заяві прокурора, опублікованій на сайті МКС, пише УНН.

Цитата

“Минулої п'ятниці я висловив свою зростаючу заклопотаність, вторячи світовим лідерам і громадянам світу, з приводу подій, що розгортаються в Україні. Сьогодні я хочу оголосити, що прийняв рішення якомога швидше почати розслідування ситуації в Україні", — заявив прокурор.

Деталі

За його словами, Україна не є державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду, тому сама не може передати ситуацію в його відомство. Однак вона двічі скористалася своїми прерогативами, щоб юридично визнати юрисдикцію Суду щодо передбачуваних злочинів за Римським статутом, скоєних на її території, якщо Суд вирішить її здійснити.

"Я вивчив висновки Бюро, зроблені за результатами попереднього вивчення ситуації в Україні, і підтвердив, що є розумні підстави для початку розслідування. Зокрема, я переконаний, що є розумні підстави вважати, що в Україні були здійснені як передбачувані військові злочини, так і злочини проти людяності у зв'язку з подіями, вже оціненими Бюро під час попереднього вивчення. Враховуючи розширення конфлікту в останні дні, я маю намір, щоб це розслідування також охоплювало будь-які нові передбачувані злочини, що підпадають під юрисдикцію мого Бюро, які здійснюються будь-якою стороною конфлікту на будь-якій частині території України", - сказано в заяві Хана.

Він зазначив, що вже доручив своїй команді вивчити всі можливості для збереження доказів. Наступний крок - розпочати процес пошуку та отримання дозволу палати попереднього провадження суду на початок розслідування.
Альтернативний шлях, передбачений Статутом, який може ще більше прискорити вирішення питань, полягає в тому, щоб держава-учасник МКС передала ситуацію в Бюро, що дозволить активно і негайно приступити до незалежного і об'єктивного розслідування Бюро.

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“Я також буду просити підтримки всіх держав-учасниць і міжнародного співтовариства в цілому, поки моє Бюро буде проводити свої розслідування. Я буду просити про додаткову бюджетну підтримку, про добровільні внески для підтримки всіх наших ситуацій і про надання персоналу на безоплатній основі. Важливість і терміновість нашої місії занадто серйозні, щоб бути заручниками нестачі коштів", — додав він.

Нагадаємо

24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.

На всій території України ввели воєнний стан.

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