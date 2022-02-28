Международный уголовный суд начнет расследование российского вторжения в Украину

ukru
19:03 • 72789 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 116866 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 111094 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 105780 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 90588 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 90785 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 79637 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 115052 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 123527 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126704 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

15 марта, 15:44 • 79828 просмотра
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

15 марта, 16:39 • 84846 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

15 марта, 17:39 • 99180 просмотра
Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

15 марта, 18:06 • 46865 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

19:28 • 109779 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 115052 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 115655 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 254685 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 284223 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 220732 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 101727 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 123527 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 109031 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 126458 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 128629 просмотра
Актуальное
Международный уголовный суд начнет расследование российского вторжения в Украину

Международный уголовный суд начнет расследование российского вторжения в Украину

Киев • УНН

 • 194446 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Прокурор Международногоо уголовного суда Карим Хан решил начать расследование событий, происходящих в Украине – российского вторжения. Об этом говорится в заявлении прокурора, опубликованном на сайте МУС, пишет УНН.

Цитата

“В прошлую пятницу я выразил свою растущую озабоченность, вторя мировым лидерам и гражданам мира, по поводу событий, разворачивающихся в Украине. Сегодня я хочу объявить, что принял решение как можно скорее начать расследование ситуации в Украине”, — заявил прокурор.

Детали

По его словам, Украина не является государством-участником Римского статута Международного уголовного суда, поэтому сама не может передать ситуацию в его ведомство. Однако она дважды воспользовалась своими прерогативами, чтобы юридически признать юрисдикцию Суда в отношении предполагаемых преступлений по Римскому статуту, совершенных на ее территории, если Суд решит ее осуществить.

“Я изучил выводы Бюро, сделанные по результатам предварительного изучения ситуации в Украине, и подтвердил, что имеются разумные основания для начала расследования. В частности, я убежден, что есть разумные основания полагать, что в Украине были совершены как предполагаемые военные преступления, так и преступления против человечности в связи с событиями, уже оцененными Бюро в ходе предварительного изучения. Учитывая расширение конфликта в последние дни, я намерен, чтобы это расследование также охватывало любые новые предполагаемые преступления, подпадающие под юрисдикцию моего Бюро, которые совершаются любой стороной конфликта на любой части территории Украины”, — сказано в заявлении Хана.

Он отметил, что уже поручил своей команде изучить все возможности для сохранения доказательств. Следующий шаг — начать процесс поиска и получения разрешения Палаты предварительного производства Суда на начало расследования.
Альтернативный путь, предусмотренный Статутом, который может еще больше ускорить решение вопросов, заключается в том, чтобы государство-участник МУС передало ситуацию в Бюро, что позволит активно и незамедлительно приступить к независимому и объективному расследованию Бюро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге - Зеленский

“Я также буду просить поддержки всех государств-участников и международного сообщества в целом, пока мое Бюро будет проводить свои расследования. Я буду просить о дополнительной бюджетной поддержке, о добровольных взносах для поддержки всех наших ситуаций и о предоставлении персонала на безвозмездной основе. Важность и срочность нашей миссии слишком серьезны, чтобы быть заложниками нехватки средств”, — добавил он.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы