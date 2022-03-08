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Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 116013 просмотра

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Федеральная прокуратура Германии расследует возможные военные преступления России против Украины

Федеральная прокуратура Германии расследует возможные военные преступления России против Украины

Киев • УНН

 • 72259 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Федеральная прокуратура Германии начала расследование по подозрению в военных преступлениях России против Украины. Как сообщил министр юстиции ФРГ Марко Бушманн в интервью Passauer Neue Presse, генпрокурор при Верховном суде Петер Франк открыл так называемое "структурное расследование", пишет УНН.

Детали

Причиной начала расследования стали сообщения о нападениях на жилые дома, больницы и гражданскую инфраструктуру, а также применении кассетных бомб. По данным der Spiegel, прокуратура рассмотрит информацию о ”списках целей", которые составляют российские и чеченские подразделения, дислоцирующиеся в Украине.

Сейчас генпрокурор собирает информацию о возможных военных преступлениях РФ в Украине. Важным источником, отмечают журналисты, являются беженцы из Украины. В будущем их показания могут стать основанием для возбуждения уголовных дел и привлечения виновных к ответственности.

Сообщается, что генпрокурор уже получил ряд уголовных дел в отношении войны в Украине. Одно из них - от бывшего министра юстиции ФРГ Сабины Лойтойсер-Шнарренбергер и бывшего министра внутренних дел Герхарта Баума.

Ранее

28 февраля 2022 года прокурор Международного уголовного суда объявил, что решил начать расследование полномасштабного вторжения России в Украину.

В МИД Украины ответили, что это будет “Нюрнбергский процесс 21-го века”.

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