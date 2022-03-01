Це буде Нюрнберзький процес 21-го століття: МЗС України про відкриття розслідування МКС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Вище військово-політичне керівництво Росії обов'язково постане перед Міжнародним кримінальним судом та відповість за кожний вчинений злочин в Україні. Про це йдеться в заяві МЗС України щодо відкриття розслідування ситуації в Україні прокурором Міжнародного кримінального суду, пише УНН.
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“Вище військово-політичне керівництво Росії обов’язково постане перед Міжнародним Кримінальним Судом та відповість за кожний вчинений злочин. Це буде Нюрнберзький процес 21 століття”, — сказано в заяві.
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Так, напередодні прокурор Міжнародного Кримінального Суду Карім Хан ухвалив рішення про відкриття офіційного розслідування ситуації в Україні.
Події останніх днів, зокрема, неспровокована ескалація агресії Росії проти України дають підстави вважати, що на території України продовжують вчинятися злочини, які підпадають під юрисдикцію МКС, зауважують в МЗС. Поруч із ситуаціями в Криму та на Донбасі, як вказано, існують підстави стверджувати, що військами агресора продовжують вчинятися воєнні злочини та злочини проти людяності.
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