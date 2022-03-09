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Окупанти взяли в облогу місто Ізюм через відмову здатися​ і знищують його - поліція

Окупанти взяли в облогу місто Ізюм через відмову здатися​ і знищують його - поліція

Київ • УНН

 • 186786 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Місто Ізюм у Харківській області російські окупанти взяли в облогу і знищують через відмову здатися. Про це повідомляє Національна поліція, пише УНН.

Цитата

"Критична ситуація у місті Ізюмі Харківської області. За відмову здатися російські окупанти взяли місто в облогу і знищують його", - повідомили у поліції.

Деталі

Повідомляється також, що ворожі війська продовжують бомбардувати об’єкти критичної інфраструктури та житло мирного населення у Харкові.

За добу було зафіксовано декілька влучань в обленерго, де розташовані основні підстанції, спроби пошкодження ТЕЦ-5. Через наслідки бомбардувань з одного будинку у Харкові евакуювали 150 людей, з іншого — близько 200.

Працівники поліції рекомендують громадянам у разі обстрілів обов’язково дотримуватися заходів безпеки, не порушувати вимоги комендантської години, мати при собі документи, ліки, предмети першої необхідності. Поліція просить при виявленні підозрілого або вибухонебезпечного предмета звертатися до поліції або рятувальників за номерами 102 та 101.

Доповнення

8 березня в Ізюмі окупанти розбомбили приймальне відділення Центральної міської лікарні.

Також у селі Дінець Чугуївського району під час авіаудару сталося потрапляння снаряду в житловий будинок, внаслідок чого загинуло 2 особи (з них 1 дитина 2015 р.н.).

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