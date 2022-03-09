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Оккупанты взяли в осаду город Изюм за отказ сдаться и уничтожают его - полиция

Киев • УНН

 • 186786 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Город Изюм в Харьковской области российские оккупанты осадили и уничтожают из-за отказа сдаться. Об этом сообщает Национальная полиция, пишет УНН.

Цитата

"Критическая ситуация в городе Изюме Харьковской области. За отказ сдаться российские оккупанты осадили город и уничтожают его", - сообщили в полиции.

Детали

Сообщается также, что вражеские войска продолжают бомбить объекты критической инфраструктуры и жилье мирного населения в Харькове.

За сутки было зафиксировано несколько попаданий в облэнерго, где расположены основные подстанции, попытки повреждения ТЭЦ-5. Из-за последствий бомбардировок из одного дома в Харькове эвакуировали 150 человек, с другого — около 200.

Сотрудники полиции рекомендуют гражданам в случае обстрелов обязательно соблюдать меры безопасности, не нарушать требования комендантского часа, иметь при себе документы, лекарства, предметы первой необходимости. Полиция просит при обнаружении подозрительного или взрывоопасного предмета обращаться в полицию или к спасателям по телефонам 102 и 101.

Дополнение

8 марта в Изюме оккупанты разбомбили приемное отделение Центральной городской больницы.

Также в селе Донец Чугуевского района во время авиаудара произошло попадание снаряда в жилой дом, в результате чего погибло 2 человека (из них 1 ребенок 2015 г.р.).

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