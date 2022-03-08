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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 54112 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 109641 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 141782 перегляди

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1 квітня, 11:39 • 192932 перегляди

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1 квітня, 10:23 • 187979 перегляди

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1 квітня, 10:07 • 180270 перегляди

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1 квітня, 09:22 • 154169 перегляди

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Авіаудар по Харьківщині: рашисти вбили двох людей, в тому числі 7-річну дитину

Авіаудар по Харьківщині: рашисти вбили двох людей, в тому числі 7-річну дитину

Київ • УНН

 • 184372 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. О 19:05 у с. Дінець Чугуївського району під час авіаудару сталося потрапляння снаряду в житловий будинок, внаслідок чого загинуло 2 особи (з них 1 дитина 2015 р.н.). Про це УНН пише з посиланням на ДСНС в Telegram.

Деталі

Підрозділами ДСНС з під завалів врятовано 1 особу.

Від ДСНС залучалось 5 осіб та 1 од. техніки.

Додамо

Генеральний штаб Збройних сил України вночі 7 березня повідомив про звільнення міста Чугуєва Харківської області під час бойових дій.

Українські Національні Новини

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