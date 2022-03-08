Авіаудар по Харьківщині: рашисти вбили двох людей, в тому числі 7-річну дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. О 19:05 у с. Дінець Чугуївського району під час авіаудару сталося потрапляння снаряду в житловий будинок, внаслідок чого загинуло 2 особи (з них 1 дитина 2015 р.н.). Про це УНН пише з посиланням на ДСНС в Telegram.
Деталі
Підрозділами ДСНС з під завалів врятовано 1 особу.
Від ДСНС залучалось 5 осіб та 1 од. техніки.
Додамо
Генеральний штаб Збройних сил України вночі 7 березня повідомив про звільнення міста Чугуєва Харківської області під час бойових дій.