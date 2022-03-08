Авиаудар по Харьковской области: рашисты убили двух человек, в том числе 7-летнего ребенка

КИЕВ. 8 марта. УНН. В 19:05 в с. Донец Чугуевского района во время авиаудара произошло попадание снаряда в жилой дом, в результате чего погибли 2 человека (из них 1 ребенок 2015 г. р.). Об этом УНН пишет со ссылкой на ГСЧС в Telegram.