Под обстрелы оккупантов из Изюма эвакуировали около 250 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Из Изюма в Харьковской области эвакуировали около 250 человек под обстрелы оккупантов. Об этом сообщил заместитель Изюмского городского головы по гуманитарным вопросам в Изюмской городском совете Владимир Мацокин, добавив, что фактически "зеленого коридора" не было, передает УНН.
Цитата
"Эвакуировали, примерно 250 изюмчан. Сегодня били из всего что только возможно, со взбешением. Людей вывозила тероборона под обстрелами, а автобусы подхватывали за городом. Бойцы теробороны реальные герои", - написал Мацокин.
Детали
Он отметил, что фактически "зеленого коридора" не было.
"Россия цинично обманула и нас, и весь мир. Людей просто делают заложниками. Эвакуированые уже в Славянске", - отметил Мацокин.
Дополнение
9 марта утром сообщалось, что город Изюм в Харьковской области российские оккупанты осадили и уничтожают за отказ сдаться.
8 марта в Изюме оккупанты разбомбили приемное отделение Центральной городской больницы.