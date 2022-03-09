В Україні за добу евакуювали понад 40 тисяч жінок та дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. За добу вдалось вивезти понад 40 000 жінок та дітей зі всіх куточків України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, пише УНН.
Цитата
"За добу вдалось вивезти понад 40 000 жінок та дітей зі всіх куточків України. Намагались 100 тисяч, але не вийшло", - написав Арахамія.
Деталі
Арахамія зазначив, що найбільш проблемні ділянки - це Маріуполь, Харків та Київська область.
Доповнення
З Ізюма на Харківщині евакуювали близько 250 людей під обстріли окупантів.
Окрім того, з дитячого будинку у Ворзелі на Київщині евакуювали всіх дітей.