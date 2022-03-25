В Украине уже начали выплаты пенсий за апрель - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 25 парта. УНН. Пенсионный фонд перечислил Ощадбанку всю сумму пенсий для Черниговской и Луганской областей. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, передает корреспондент УНН.
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"Есть важные новости от наших чиновников. Первое. Они уже начали выплаты пенсий за апрель. В частности, Пенсионный фонд перечислил Ощадбанку всю сумму пенсий для Черниговской и Луганской областей. Уже завтра деньги будут у людей на карточках, а Укрпочта будет развозить наличные", - сказал Зеленский.
Детали
По его словам, завтра-послезавтра выплата апрельских пенсий будет продолжаться и в других областях Восточной и Центральной Украины.
"На днях же волна выплат охватит все государство. Это один из приоритетов для нас: Украинское государство выполняло и будет выполнять все обязательства перед нашими гражданами, перед нашими пенсионерами", - отметил Зеленский.
Кроме того, Президент сообщил, что по программе "еподдержка" людям, потерявшим работу или возможность заниматься предпринимательством, уже выплачено более 20 миллиардов гривен.
"Сумма выплаты - 6 тысяч 500 гривен", - добавил он.
Дополнение
Ранее сообщалось, что Министерство социальной политики обеспечило возможность для людей, которые получали пенсию по месту жительства, при временной смене места жительства получить пенсию в удобном для них месте.
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