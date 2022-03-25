В Україні вже розпочали виплати пенсій за квітень – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Пенсійний фонд перерахував Ощадбанку всю суму пенсій для Чернігівської та Луганської областей. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, передає кореспондент УНН.
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"Є важливі новини від наших урядовців. Перше. Вони вже розпочали виплати пенсій за квітень. Зокрема, Пенсійний фонд перерахував Ощадбанку всю суму пенсій для Чернігівської та Луганської областей. Вже завтра гроші будуть у людей на картках, а Укрпошта розвозитиме готівку», - сказав Зеленський.
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За його словами, завтра-післязавтра виплата квітневих пенсій буде продовжуватися і в інших областях Східної та Центральної України.
"Днями ж хвиля виплат охопить усю державу. Це один з пріоритетів для нас: Українська держава виконувала й буде виконувати всі зобовʼязання перед нашими громадянами, перед нашими пенсіонерами", - зазначив Зеленський.
Окрім того, Президент повідомив, що за програмою "єПідтримка" людям, які втратили роботу або можливість займатися підприємництвом, вже виплачено понад 20 мільярдів гривень.
"Сума виплати – 6 тисяч 500 гривень", - додав він.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що Міністерство соціальної політики забезпечило можливість для людей, які отримували пенсію за місцем проживання, при тимчасовій зміні місця проживання отримати пенсію у зручному для них місці.
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