Пенсійне забезпечення: як отримати виплату при тимчасовій зміні місця проживання
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Міністерство соціальної політики забезпечило можливість для людей, які отримували пенсію за місцем проживання, при тимчасовій зміні місця проживання отримати пенсію у зручному для них місці. Про це повідомила на брифінгу міністр соціальної політики України Марина Лазебна, пише УНН.
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Так, зі слів Лазебної, на сьогоднішній день Пенсійний фонд України здійснив перерахунки пенсій більше ніж 10 мільйонам пенсіонерів. Пенсії перераховані із застосуванням збільшеного на 14% показника середньої заробітної плати, який враховується для обчислення пенсії.
Пенсійний фонд України вже спрямував до уповноважених банків та Укрпошти суму, необхідну для виплати пенсій, до 14 березня включно. Уповноважені банки зарахували кошти на рахунки більше 3 млн одержувачів, що складає 99% тих, хто отримує пенсію до 14 березня включно, повідомила міністр.
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“Укрпошта” розпочала виплату пенсій 3 березня. Ми забезпечили можливість для людей, які отримували пенсію за місцем проживання, при тимчасовій зміні місця проживання отримати пенсію там, де їм зручно, шляхом переказу коштів без відкриття рахунків в банку. Для цього необхідно звернутись до Пенсійного фонду України (особисто, телефоном або через електронний кабінет) або на "гарячу лінію" Укрпошти та повідомити про зміну місця проживання і бажання отримати пенсію грошовим переказом”, - повідомила Лазебна.
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Як писав УНН, уряд України підготував програму спеціальної допомоги для всіх українців, які втратили можливість працювати через агресію Росії. Люди старшого віку отримають пенсії в повному обсязі.