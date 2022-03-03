Українцям, які втратили можливість працювати через війну, призначать допомогу. Пенсії буде забезпечено - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Уряд України підготував програму спеціальної допомоги для всіх українців, які втратили можливість працювати через агресію Росії. Люди старшого віку отримають пенсії в повному обсязі. Про це заявив у відеозверненні у четвер Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.
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“Наш уряд вже підготував програму спеціальної допомоги для всіх українців, які втратили можливість працювати. Зараз. Через війну. Там, де бойові дії. Кожен найманий працівник, кожен ФОПівець, кожен наш громадянин України, у якого Росія забрали можливість працювати, отримає по шість з половиною тисяч гривень без жодних умов”, - сказав Президент.
“Спеціально наголошую для українців старшого віку. Попри війну, ми забезпечуємо повну виплату пенсій. Проіндексованих пенсій. Як це і має бути згідно з законом. З 1 березня пенсії для українців проіндексовані на 14 відсотків. Гроші вже пішли у банки. Усі виплати будуть проведені повністю”, - зазначив Глава держави.
Деталі
Він нагадав, що немає такої зброї, якої росіяни не використали би проти вільних громадян України. А тепер вони виходять і розповідають своїм пропагандистам, що збираються послати в Україну так звані "гуманітарні колони".
“Запамʼятайте, безбожники: коли мільйони людей проклинають, вам нічим рятуватись. Українці в усіх регіонах держави, які обпалені війною, отримають від нас усе необхідне. Координаційні штаби працюють на повну. Справжні гуманітарні вантажі – в дорозі”, - вказав Глава держави.
Раніше
Як писав УНН, віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук відзначила зусилля місцевої влади у створенні гуманітарних коридорів на Донеччині.