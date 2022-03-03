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Українцям, які втратили можливість працювати через війну, призначать допомогу. Пенсії буде забезпечено - Президент

Українцям, які втратили можливість працювати через війну, призначать допомогу. Пенсії буде забезпечено - Президент

Київ • УНН

 • 256812 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Уряд України підготував програму спеціальної допомоги для всіх українців, які втратили можливість працювати через агресію Росії. Люди старшого віку отримають пенсії в повному обсязі. Про це заявив у відеозверненні у четвер Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Цитата

“Наш уряд вже підготував програму спеціальної допомоги для всіх українців, які втратили можливість працювати. Зараз. Через війну. Там, де бойові дії. Кожен найманий працівник, кожен ФОПівець, кожен наш громадянин України, у якого Росія забрали можливість працювати, отримає по шість з половиною тисяч гривень без жодних умов”, - сказав Президент.

“Спеціально наголошую для українців старшого віку. Попри війну, ми забезпечуємо повну виплату пенсій. Проіндексованих пенсій. Як це і має бути згідно з законом. З 1 березня пенсії для українців проіндексовані на 14 відсотків. Гроші вже пішли у банки. Усі виплати будуть проведені повністю”, - зазначив Глава держави.

Деталі

Він нагадав, що немає такої зброї, якої росіяни не використали би проти вільних громадян України. А тепер вони виходять і розповідають своїм пропагандистам, що збираються послати в Україну так звані "гуманітарні колони".

“Запамʼятайте, безбожники: коли мільйони людей проклинають, вам нічим рятуватись. Українці в усіх регіонах держави, які обпалені війною, отримають від нас усе необхідне. Координаційні штаби працюють на повну. Справжні гуманітарні вантажі – в дорозі”, - вказав Глава держави.

Раніше

Як писав УНН, віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук відзначила зусилля місцевої влади у створенні гуманітарних коридорів на Донеччині.

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