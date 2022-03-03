Украинцам, потерявшим возможность работать из-за войны, назначат помощь. Пенсии будут обеспечены - Президент

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“Наше правительство уже подготовило программу специальной помощи для всех украинцев, которые потеряли возможность работать. Сейчас. Из-за войны. Там, где боевые действия. Каждый наемный работник, каждый ФЛП, каждый наш гражданин Украины, у которого Россия забрали возможность работать, получит по шесть с половиной тысяч гривен без всяких условий”, - сказал Президент.

“Специально подчеркиваю для украинцев старшего возраста. Несмотря на войну, мы обеспечиваем полную выплату пенсий. Проиндексированных пенсий. Как это и должно быть по закону. С 1 марта пенсии для украинцев проиндексированы на 14 процентов. Деньги уже ушли в банки. Все выплаты будут проведены полностью", - отметил Глава государства.

Детали

Он напомнил, что нет такого оружия, которого россияне не использовали бы против свободных граждан Украины. А теперь они выходят и рассказывают своим пропагандистам, что собираются послать в Украину так называемые "гуманитарные колонны".

“Запомните, безбожники: когда миллионы людей проклинают, вам нечем спасаться. Украинцы во всех регионах государства, которые обожжены войной, получат от нас все необходимое. Координационные штабы работают на полную. Настоящие гуманитарные грузы в пути”, - указал Глава государства.

Ранее

Как писал УНН, вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук отметила усилия местной власти в создании гуманитарных коридоров на Донбассе.