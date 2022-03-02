Ірина Верещук: центральна влада долучиться до процесу створення гуманітарних коридорів на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук відмітила зусилля місцевої влади у створенні гуманітарних коридорів на Донеччині, передає УНН.
Так, вона зазначила, що завдяки сприянню керівника обласної військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка із Волновахи, що на Донеччині, було евакуйовано чимало людей.
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"Честь і хвала голові ВЦА - пану Павлу Кириленку, який знайшов можливості евакуювати людей. Сьогодні ще 38 осіб були евакуйовані, і Кириленко зазначає, що жодного не залишить без уваги", - заявила вона.
Верещук підкреслила, що заслуги "Червоного хреста" у евакуації людей із Волновахи немає.
"Евакуація буде і надалі швидко рухатися. Центральна влада якомога активно долучиться до процесу створення гуманітарних коридорів для евакуації людей, а також для підвозу їжі і води", - пообіцяла вона.
Додамо, що раніше Верещук заявила, що Росія не дає гуманітарних коридорів, бо використовує цивільних як "живий щит".