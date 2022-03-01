Верещук: Росія не дає гуманітарних коридорів, бо використовує цивільних як "живий щит"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі одного з телеканалів заявила, що агресор не дозволяє відкрити гуманітарні коридори для цивільних, бо використовує їх як "живий щит", повідомляє УНН.
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“Я вимагаю офіційної заяви від Червоного Хреста, що Росія ігнорує їхні звернення.
Я поясню що хоче Росія. РФ хоче, щоб залишалися цивільні, діти, люди похилого віку у містах, які вона обстрілює і не дає гуманітарних коридорів, щоб українська армія не могла завдавати ударів у відповідь.
Ми розуміємо цей ганебний задум і саме тому вимагаємо від усієї світової спільноти зробити все залежне, щоб цивільні люди не стали заручниками божевільного керівництва Росії, яка вирішила використати жінок, дітей, людей похилого віку, людей з інвалідністю як живий щит, щоб українська армія не змогла зробити свою роботу і знищити ворога на нашій землі”, - заявила Верещук.