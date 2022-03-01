Верещук: Россия не дает гуманитарных коридоров, потому что использует гражданских как "живой щит"

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“Я требую официального заявления от Красного Креста, что Россия игнорирует их обращения.

Я объясню что хочет Россия. РФ хочет, чтобы оставались гражданские, дети, люди пожилого возраста в городах, которые она обстреливает и не дает гуманитарных коридоров, чтобы украинская армия не могла наносить удары в ответ.

Мы понимаем этот позорный замысел и именно поэтому требуем от всего мирового сообщества сделать все зависящее, чтобы гражданские люди не стали заложниками безумного руководства России, которая решила использовать женщин, детей, стариков, людей с инвалидностью как живой щит, чтобы украинская армия не смогла сделать свою работу и уничтожить врага на нашей земле”, - заявила Верещук.