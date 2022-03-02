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Ирина Верещук: центральная власть присоединится к процессу создания гуманитарных коридоров в Донецкой области

Ирина Верещук: центральная власть присоединится к процессу создания гуманитарных коридоров в Донецкой области

Киев • УНН

 • 161177 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук отметила усилия местных властей в создании гуманитарных коридоров Донецкой области, передает УНН.

Так, она отметила, что благодаря содействию руководителя областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко из Волновахи, что в Донецкой области, было эвакуировано немало людей.

Цитата

"Честь и хвала голове ВЦА - господину Павлу Кириленко, который нашел возможности эвакуировать людей. Сегодня еще 38 человек были эвакуированы, и Кириленко отмечает, что ни одного не оставит без внимания", - заявила она.

Верещук подчеркнула, что заслуги "Красного креста" в эвакуации людей из Волновахи нет.

"Эвакуация будет и впредь быстро двигаться. Центральная власть как можно активно присоединится к процессу создания гуманитарных коридоров для эвакуации людей, а также для подвоза еды и воды", - пообещала она.

Добавим, что ранее Верещук заявила, что Россия не дает гуманитарных коридоров, ибо использует гражданских как "живой щит".

Украинские Национальные Новости

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