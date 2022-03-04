Пенсионное обеспечение: как получить выплату при временной смене места жительства
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Министерство социальной политики обеспечило возможность для людей, которые получали пенсию по месту жительства, при временной смене места проживания получить пенсию в удобном для них месте. Об этом сообщила на брифинге министр социальной политики Украины Марина Лазебная, пишет УНН.
Детали
Так, по словам Лазебной, на сегодняшний день Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий более чем 10 миллионам пенсионеров. Пенсии перечислены с применением увеличенного на 14% показателя средней заработной платы, который учитывается для исчисления пенсии.
Пенсионный фонд Украины уже направил в уполномоченные банки и Укрпочты сумму, необходимую для выплаты пенсий, до 14 марта включительно. Уполномоченные банки зачислили средства на счета более 3 млн получателей, что составляет 99% тех, кто получает пенсию до 14 марта включительно, сообщила министр.
Цитата
“Укрпочта” начала выплату пенсий 3 марта. Мы обеспечили возможность для людей, которые получали пенсию по месту жительства, при временной смене места проживания получить пенсию там, где им удобно, путем перевода денежных средств без открытия счетов в банке. Для этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд (лично, по телефону или через электронный кабинет) или на "горячую линию" Укрпочты и сообщить о смене места жительства и желании получить пенсию денежным переводом”, - сообщила Лазебная.
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Как писал УНН, правительство Украины подготовил программу специальной помощи для всех украинцев, которые потеряли возможность работать через агрессию России. Люди старшего возраста получат пенсии в полном объеме.