Пенсионное обеспечение: как получить выплату при временной смене места жительства

Детали

Так, по словам Лазебной, на сегодняшний день Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий более чем 10 миллионам пенсионеров. Пенсии перечислены с применением увеличенного на 14% показателя средней заработной платы, который учитывается для исчисления пенсии.

Пенсионный фонд Украины уже направил в уполномоченные банки и Укрпочты сумму, необходимую для выплаты пенсий, до 14 марта включительно. Уполномоченные банки зачислили средства на счета более 3 млн получателей, что составляет 99% тех, кто получает пенсию до 14 марта включительно, сообщила министр.

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“Укрпочта” начала выплату пенсий 3 марта. Мы обеспечили возможность для людей, которые получали пенсию по месту жительства, при временной смене места проживания получить пенсию там, где им удобно, путем перевода денежных средств без открытия счетов в банке. Для этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд (лично, по телефону или через электронный кабинет) или на "горячую линию" Укрпочты и сообщить о смене места жительства и желании получить пенсию денежным переводом”, - сообщила Лазебная.

Ранее

Как писал УНН, правительство Украины подготовил программу специальной помощи для всех украинцев, которые потеряли возможность работать через агрессию России. Люди старшего возраста получат пенсии в полном объеме.