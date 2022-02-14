В Украине уже 4,54 млн случаев COVID-19, за сутки - 16 993

"За сутки 13 февраля в Украине зафиксировано 16 993 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки:



госпитализировано - 2 270 человек;



летальных случаев - 142;



выздоровело - 9 338 человек.



За все время пандемии в Украине:



заболели - 4 542 693 лица;



выздоровело - 3 788 395 человек;



летальных случаев - 102 950;



проведено ПЦР-тестирования - 19 060 801.



Детали

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 1 447, медработников - 252.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (2293), Одесской (1519), Днепропетровской (1171), Харьковской (1107) и Черкасской (823) областях.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 16-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

С 6 декабря вступили в силу новые карантинные правила, предусматривающие усиление ограничений в “желтых” зонах. Так, посещение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров, заведений общественного питания и спортзалов разрешено только при наличии в 100% коллективов и посетителей по крайней мере одной дозы прививки, отрицательного теста или сертификата о выздоровлении.

С 30 декабря все области были в "желтой" зоне.

20 января Министерство здравоохранения констатировало новую вспышку с эпицентром на западе Украины.

С 24 января Ивано-Франковская область перешла в "красную" зону. С 27 января к ней присоединилась Ровенская область. С 11 февраля Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области также перешли в "красную" зону.