В Украине уже 4,38 млн случаев COVID-19, за сутки - 38 257

КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Украине зафиксировано уже 4,38 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 8 февраля, - более 38 тысяч, что больше, чем накануне. Летальных случаев за сутки - 240. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.