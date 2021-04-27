В Украине уже 2,038 млн случаев COVID-19, за сутки - 7 915
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,038 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 26 апреля, - почти 8 тысяч, что больше, чем днем ранее. Высокий показатель летальных случаев за сутки - 432. В то же время количество выздоровевших за сутки превосходит число заболевших более чем в два раза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
"7 915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 27 апреля 2021", - сообщил Степанов.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализированы - 1650 человек;
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- летальных случаев - 432;
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- выздоровели - 17 391 человек;
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- осуществлено тестирований за сутки - 72 239 (в том числе методом ПЦР - 35 761, методом ИФА - 15 133, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 21 345).
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 2 038 248 человек;
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- выздоровели - 1 596 829 человек;
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- летальных исходов - 42 950;
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- проведено ПЦР-тестов - 9 292 051.
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Детали
В частности, за минувшие сутки заболели 336 детей и 202 медработника.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (869), Полтавской (651), Донецкой (588), Одесской (580) и Запорожской (552) областях.
При этом за прошедшие сутки 11 100 человек привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 217 мобильными бригадами по иммунизации и 295 пунктами прививки.
В общем 539 126 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 539 124 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 9 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). По состоянию на 26 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 495 569 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
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- Киев - 869 случаев / 1079 прививок;
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- Винницкая область - 134 случая / 346 прививок;
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- Волынская область - 239 случаев / 332 прививки;
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- Днепропетровская область - 444 случая / 1374 прививки;
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- Донецкая область - 588 случаев / 398 прививок;
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- Житомирская область - 75 случаев / 342 прививки;
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- Закарпатская - 102 случая / 267 прививок;
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- Запорожская область - 552 случая / 660 прививок;
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- Ивано-Франковская область - 70 случаев / 172 прививки;
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- Киевская область - 390 случаев / 546 прививок;
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- Кировоградская область - 178 случаев / 183 прививки;
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- Луганская область - 251 случай / 108 прививок;
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- Львовская область - 353 случая / 670 прививок;
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- Николаевская область - 314 случаев / 479 прививок;
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- Одесская область - 580 случаев / 679 прививок;
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- Полтавская область - 651 случай / 507 прививок;
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- Ровенская область - 452 случая / 190 прививок;
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- Сумская область - 155 случаев / 335 прививок;
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- Тернопольская область - 201 случай / 383 прививки;
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- Харьковская область - 445 случаев / 546 прививок;
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- Херсонская область - 27 случаев / 110 прививок;
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- Хмельницкая область - 195 случаев / 507 прививок;
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- Черкасская область - 465 случаев / 443 прививки;
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- Черновицкая область - 108 случаев / 241 прививки;
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- Черниговская область - 77 случаев / 203 прививки.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.