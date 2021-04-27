В Україні вже 2,038 млн випадків COVID-19, за добу - 7 915

КИЇВ. 27 квітня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,038 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 26 квітня, - майже 8 тисяч, що більше, ніж днем раніше. Високий показник летальних випадків за добу - 432. Водночас одужалих за добу у понад два рази більше, ніж захворілих. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.