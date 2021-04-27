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В Україні вже 2,038 млн випадків COVID-19, за добу - 7 915

Київ • УНН

 • 18025 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,038 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 26 квітня, - майже 8 тисяч, що більше, ніж днем раніше. Високий показник летальних випадків за добу - 432. Водночас одужалих за добу у понад два рази більше, ніж захворілих. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.

"7 915 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 квітня 2021 року", - повідомив Степанов. 

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 650 осіб;
  • летальних випадків – 432;
  • одужало – 17 391 особа;
  • здійснено тестувань за добу – 72 239 (зокрема методом ПЛР – 35 761, методом ІФА – 15 133, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 345).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 038 248 осіб;
  • одужало – 1 596 829 осіб;
  • летальних випадків – 42 950;
  • проведено ПЛР-тестувань – 9 292 051.

Деталі

Зокрема, за минулу добу захворіли 336 дітей та 202 медпрацівники.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (869), Полтавській (651), Донецькій (588), Одеській (580) та Запорізькій (552) областях.

При цьому за минулу добу 11 100 людей щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 217 мобільними бригадами з імунізації та 295 пунктами щеплення.

Загалом 539 126 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 539 124 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 9 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 26 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 495 569 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

  • місто Київ – 869 випадків/ 1 079 щеплень;
  • Вінницька область – 134 випадки/ 346 щеплень;
  • Волинська область – 239 випадків/ 332 щеплення;
  • Дніпропетровська область – 444 випадки/ 1 374 щеплення;
  • Донецька область – 588 випадків/ 398 щеплень;
  • Житомирська область – 75 випадків/ 342 щеплення;
  • Закарпатська – 102 випадки/ 267 щеплень;
  • Запорізька область – 552 випадки/ 660 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 70 випадків/ 172 щеплення;
  • Київська область – 390 випадків/ 546 щеплень;
  • Кіровоградська область – 178 випадків/ 183 щеплення;
  • Луганська область – 251 випадок/ 108 щеплень;
  • Львівська область – 353 випадки/ 670 щеплень;
  • Миколаївська область – 314 випадків/ 479 щеплень;
  • Одеська область – 580 випадків/ 679 щеплень;
  • Полтавська область – 651 випадок/ 507 щеплень;
  • Рівненська область – 452 випадки/ 190 щеплень;
  • Сумська область – 155 випадків/ 335 щеплень;
  • Тернопільська область – 201 випадок/ 383 щеплення;
  • Харківська область – 445 випадків/ 546 щеплень;
  • Херсонська область – 27 випадків/ 110 щеплень;
  • Хмельницька область – 195 випадків/ 507 щеплень;
  • Черкаська область – 465 випадків/ 443 щеплення;
  • Чернівецька область – 108 випадків/ 241 щеплення;
  • Чернігівська область – 77 випадків/ 203 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.

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