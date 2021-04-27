В Україні вже 2,038 млн випадків COVID-19, за добу - 7 915
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,038 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 26 квітня, - майже 8 тисяч, що більше, ніж днем раніше. Високий показник летальних випадків за добу - 432. Водночас одужалих за добу у понад два рази більше, ніж захворілих. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
"7 915 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 квітня 2021 року", - повідомив Степанов.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 1 650 осіб;
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- летальних випадків – 432;
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- одужало – 17 391 особа;
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- здійснено тестувань за добу – 72 239 (зокрема методом ПЛР – 35 761, методом ІФА – 15 133, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 345).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 2 038 248 осіб;
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- одужало – 1 596 829 осіб;
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- летальних випадків – 42 950;
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- проведено ПЛР-тестувань – 9 292 051.
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Деталі
Зокрема, за минулу добу захворіли 336 дітей та 202 медпрацівники.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (869), Полтавській (651), Донецькій (588), Одеській (580) та Запорізькій (552) областях.
При цьому за минулу добу 11 100 людей щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 217 мобільними бригадами з імунізації та 295 пунктами щеплення.
Загалом 539 126 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 539 124 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 9 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 26 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 495 569 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
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- місто Київ – 869 випадків/ 1 079 щеплень;
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- Вінницька область – 134 випадки/ 346 щеплень;
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- Волинська область – 239 випадків/ 332 щеплення;
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- Дніпропетровська область – 444 випадки/ 1 374 щеплення;
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- Донецька область – 588 випадків/ 398 щеплень;
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- Житомирська область – 75 випадків/ 342 щеплення;
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- Закарпатська – 102 випадки/ 267 щеплень;
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- Запорізька область – 552 випадки/ 660 щеплень;
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- Івано-Франківська область – 70 випадків/ 172 щеплення;
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- Київська область – 390 випадків/ 546 щеплень;
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- Кіровоградська область – 178 випадків/ 183 щеплення;
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- Луганська область – 251 випадок/ 108 щеплень;
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- Львівська область – 353 випадки/ 670 щеплень;
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- Миколаївська область – 314 випадків/ 479 щеплень;
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- Одеська область – 580 випадків/ 679 щеплень;
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- Полтавська область – 651 випадок/ 507 щеплень;
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- Рівненська область – 452 випадки/ 190 щеплень;
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- Сумська область – 155 випадків/ 335 щеплень;
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- Тернопільська область – 201 випадок/ 383 щеплення;
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- Харківська область – 445 випадків/ 546 щеплень;
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- Херсонська область – 27 випадків/ 110 щеплень;
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- Хмельницька область – 195 випадків/ 507 щеплень;
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- Черкаська область – 465 випадків/ 443 щеплення;
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- Чернівецька область – 108 випадків/ 241 щеплення;
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- Чернігівська область – 77 випадків/ 203 щеплення.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.