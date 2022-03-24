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ВР ввела уголовную ответственность за фото- и видеосъемку передвижения ВСУ

Киев • УНН

 • 225362 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Верховная Рада приняла законопроект №7189 о введении уголовной ответственности (до 12 лет) за публикацию информации о передвижении Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк, передает УНН.

ВР ввела уголовную ответственность за фото- и видеосъемку передвижения ВСУ

Детали

В законопроекте предусмотрено, в частности, дополнение Уголовного кодекса статьей 114-2: несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движение, перемещение или размещение Вооруженных сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, осуществленное в условиях военного или чрезвычайного положения.

Распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, в частности о ее перемещении по территории Украины, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных сил Украины или Министерством обороны Украины или в официальных источниках соответствующих ведомств стран-партнеров, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, - наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, при возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Кроме того, действия, предусмотренные частью первой или второй этой статьи, совершенные по предварительному сговору группой людей, или из корыстных побуждений, или с целью предоставления такой информации государству, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины или незаконным вооруженным формированием, или если они повлекли тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до 12 лет.

Дополнение

Служба безопасности Украины задержала киевлянина, который выложил в соцсетях фотографии местонахождения техники Вооруженных сил Украины в Подольском районе Киева, что привело к бомбардировке локации.

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