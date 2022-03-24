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ВР ввела кримінальну відповідальність за фото- та відеозйомку пересування ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Верховна Рада ухвалила законопроект №7189 про запровадження кримінальної відповідальності (до 12 років) за публікацію інформації про пересування Збройних сил України. Про це повідомила голова партії "Слуга народу"Олена Шуляк, передає УНН.

ВР ввела кримінальну відповідальність за фото- та відеозйомку пересування ЗСУ

Деталі

У законопроекті передбачено, зокрема, доповнення Кримінального кодексу статтею 114-2: несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, здійснене в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, зокрема про її переміщення територією України, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних сил України чи Міністерством оборони України або у офіційних джерелах відповідних відомств країн-партнерів, здійснене в умовах воєнного або надзвичайного стану, – карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних сил України, здійснене в умовах воєнного або надзвичайного стану, – карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Окрім того, дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, здійснені за попередньою змовою групою осіб або з корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України чи незаконним збройним формуванням, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, – караються позбавленням волі на строк від восьми до 12 років.

Доповнення

Служба безпеки України затримала киянина, який виклав у соцмережах фотографії місцеперебування техніки Збройних сил України у Подільському районі Києва, що призвело до бомбардування локації.

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