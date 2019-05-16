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В Украине впервые снизился выброс парниковых газов при росте ВВП

В Украине впервые снизился выброс парниковых газов при росте ВВП

Киев  •  УНН

 • 23209 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Межведомственная комиссия по обеспечению выполнения Рамочной конвенции ООН об изменении климата утвердила проект Национального кадастра антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов в Украине за 1990-2017 гг. Анализ Национального кадастра впервые демонстрирует снижение выбросов парниковых газов при росте показателей внутреннего валового продукта. Об этом заявил Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, сообщает УНН.

"Начиная с базового 90-го года рост или уменьшение СО2 были в прямой привязке к росту или падению экономики. То есть можем говорить о таком долгожданном декаплинге. Это происходит по ряду причин, в частности, благодаря уменьшению потребления ископаемого топлива", - рассказал министр.

Он добавил, что по данным Национального кадастра больше выбросов парниковых газов все еще остается в энергетическом секторе, сельском хозяйстве и секторах отходов и их переработки и транспортной инфраструктуры.

Семерак также подчеркнул, что переход к модели низкоуглеродистого развития для Украины в будущем является безальтернативным. И именно с этой целью в конце 2018 было принято Стратегию низкоуглеродистого развития до 2050 года. Документ предусматривает уменьшение объема выбросов парниковых газов, отказ от ископаемого топлива и старт инвестирования в возобновляемые источники энергии. Стратегию было принято в исполнение Парижского климатического соглашения.

Напомним, 28 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении и за основу законопроект об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов.

Также 28 февраля народные депутаты приняли во втором чтении и в целом законопроект "Об основных принципах (стратегии) государственной экологической политики Украины на период до 2030 года".

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