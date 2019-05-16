В Україні вперше знизився викид парникових газів при зростанні ВВП
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Міжвідомча комісія із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату затвердила проект Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2017 рр. Аналіз Національного кадастру вперше демонструє зниження викидів парникових газів при зростанні показників внутрішнього валового продукту. Про це заявив Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, повідомляє УНН.
"Починаючи із базового 90-го року ріст чи зменшення СО2 були в прямій прив’язці до росту чи падіння економіки. Тобто можемо говорити про такий довгоочікуваний декаплінг. Це відбувається через ряд причин, зокрема, завдяки зменшенню споживання викопного палива", - розповів міністр.
Він додав, що згідно із даними Національного кадастру найбільше викидів парникових газів все ще залишається у енергетичному секторі, сільському господарстві та секторах відходів і їх переробки та транспортної інфраструктури.
Семерак також підкреслив, що перехід до моделі низьковуглецевого розвитку для України у майбутньому є безальтернативним. І саме з цією метою наприкінці 2018 року було ухвалено Стратегію низьковуглецевого розвитку до 2050 року. Документ передбачає зменшення обсягу викидів парникових газів, відмову від викопного палива і старт інвестування у відновлювальні джерела енергії. Стратегію було ухвалено на виконання Паризької кліматичної угоди.
Нагадаємо, 28 лютого Верховна Рада прийняла в першому читанні та за основу законопроект про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів.
Також 28 лютого народні депутати прийняли в другому читанні та в цілому законопроект "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року".