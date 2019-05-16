В Україні вперше знизився викид парникових газів при зростанні ВВП

"Починаючи із базового 90-го року ріст чи зменшення СО2 були в прямій прив’язці до росту чи падіння економіки. Тобто можемо говорити про такий довгоочікуваний декаплінг. Це відбувається через ряд причин, зокрема, завдяки зменшенню споживання викопного палива", - розповів міністр.

Він додав, що згідно із даними Національного кадастру найбільше викидів парникових газів все ще залишається у енергетичному секторі, сільському господарстві та секторах відходів і їх переробки та транспортної інфраструктури.

Семерак також підкреслив, що перехід до моделі низьковуглецевого розвитку для України у майбутньому є безальтернативним. І саме з цією метою наприкінці 2018 року було ухвалено Стратегію низьковуглецевого розвитку до 2050 року. Документ передбачає зменшення обсягу викидів парникових газів, відмову від викопного палива і старт інвестування у відновлювальні джерела енергії. Стратегію було ухвалено на виконання Паризької кліматичної угоди.

Нагадаємо, 28 лютого Верховна Рада прийняла в першому читанні та за основу законопроект про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів.

Також 28 лютого народні депутати прийняли в другому читанні та в цілому законопроект "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року".