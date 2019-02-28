Рада затвердила стратегію державної екологічної політики до 2030 року

Проект Закону 8328 України “Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року” спрямований на перегляд основних стратегічних завдань державної екологічної політики, що базуються, перш за все, на виявлених кореневих причинах екологічних проблем країни та фінансовій спроможності країни до їх вирішення.

Також у документі викладено бачення стану довкілля, якого Україна має досягнути в 2030 році. Причому, як зазначили автори законопроекту, формулювання цілей та стратегічних завдань відбувалося таким чином, щоб вони були спрямовані на ліквідацію причин негативних явищ, а не їх наслідків.

За словами міністра екології Остапа Семерака, закон має розірвати пряму залежність від економічного зростання України і збільшенням небезпечних викидів промислових підприємств.

Власне Стратегія передбачає: формування в суспільстві екологічних цінностей та засад сталого споживання і виробництва, забезпечення сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу України, забезпечення інтеграції екологічної політики в процес прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку України, зниження екологічних ризиків для екосистем та здоров’я населення до соціально прийнятного рівня, удосконалення та розвиток державної системи природоохоронного управління.

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