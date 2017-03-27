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Міністр екології: Україна буквально тоне у відходах

Міністр екології: Україна буквально тоне у відходах

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак назвав екологічну ситуацію в Україні “дуже нездоровою”. Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Можливо, мені як міністру не варто було б бути настільки відвертим, та екологічна ситуація в країні дуже нездорова. Ми маємо перше місце в світі за смертністю (на 100 тис. населення ) від забрудненого повітря. В наших річках майже немає чистої води. Багато наших земель отруєні хімікатами. І країна буквально тоне в відходах. Та найгірше — люди, самі українці, не вважають екологічні проблеми пріоритетними.

Засипають сміттям країну не прибульці, бруднять повітря підприємства конкретних власників, закопують тонни небезпечних відходів у полях відомі персонажі, рубають ліс місцеві наймити столичних контрабандистів. Таке враження, що люди живуть одним днем за принципом "після нас хоч потоп". Я розумію, що цей совок з голів вивітриться не через одне покоління. Свідомий, що війна і бідність не додають ментальності екологічної свідомості”, — написав О.Семерак.

Нагадаємо, тим часом в офісі Омбудсмена заявили про самоусунення Мінприроди від контролю за забрудненням атмосферного повітря.

За даними Рахункової палати, Мінприроди самоусунулося від контролю за радіоактивними відходами.

Також Мінприроди усунулося від контролю за сферою небезпечних відходів.

Провалено розробку Національної стратегії поводження з відходами.

Ефективність інтерактивної мапи сміття, представленої Мінприроди, склала лише 20%.

Остання доповідь про стан навколишнього середовища датована 2014 роком.

Проти державного підприємства, підконтрольного Мінприроди, відкрито кримінальне провадження. ДП “Укреко-ойл” підозрюють у підробці документів заради виграшу тендеру “Південної залізниці” на утилізацію небезпечних відходів.

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