Министр экологии: Украина буквально тонет в отходах

"Возможно, мне как министру не стоило бы быть столь откровенным, но экологическая ситуация в стране очень нездоровая. Мы первое место в мире по смертности (на 100 тыс. населения) от загрязненного воздуха. В наших реках почти нет чистой воды. Многие наши земель отравлены химикатами. И страна буквально тонет в отходах. И хуже всего - люди, сами украинцы, не считают экологические проблемы приоритетными.

Засыпают мусором страну не пришельцы, пачкают воздуха предприятия конкретных владельцев, закапывают тонны опасных отходов в полях известные персонажи, рубят лес местные наемники столичных контрабандистов. Такое впечатление, что люди живут одним днем ​​по принципу "после нас хоть потоп". Я понимаю, что этот совок из голов выветрится не из одно поколение. Понимал, что война и бедность не добавляют ментальности экологического сознания", - написал О.Семерак.

Напомним, тем временем в офисе Омбудсмена заявили о самоустранение Минприроды от контроля за загрязнением атмосферного воздуха .

По данным Счетной палаты, Минприроды самоустранилось от контроля за радиоактивными отходами .

Также Минприроды устранилось от контроля за сферой опасных отходов .

Провалено разработку Национальной стратегии обращения с отходами .

Эффективность интерактивной карты мусора, представленной Минприроды, составила лишь 20% .

Последний доклад о состоянии окружающей среды датирована 2014 годом .

Против государственного предприятия, подконтрольного Минприроды, открыто уголовное производство. ГП "УКРЕКО-ойл" подозревают в подделке документов ради выигрыша тендера "Южной железной дороги" на утилизацию опасных отходов .