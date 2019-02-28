Рада утвердила стратегию государственной экологической политики до 2030 года

Проект Закона 8328 Украина "Об основных принципах (стратегии) государственной экологической политики Украины на период до 2030 года" направлен на пересмотр основных стратегических задач государственной экологической политики, основанные, прежде всего, на выявленных корневых причинах экологических проблем страны и финансовой состоятельности страны в их решениях.

Также в документе изложено видение состояния окружающей среды, которого Украина должна достичь в 2030 году. Причем, как отметили авторы законопроекта, формулирование целей и стратегических задач происходило таким образом, чтобы они были направлены на ликвидацию причин негативных явлений, а не их последствий.

По словам министра экологии Остапа Семерака, закон должен разорвать прямую зависимость от экономического роста Украины и увеличением опасных выбросов промышленных предприятий.

Собственно Стратегия предусматривает: формирование в обществе экологических ценностей и принципов устойчивого потребления и производства, обеспечения устойчивого развития природно-ресурсного потенциала Украины, обеспечения интеграции экологической политики в процесс принятия решений по социально-экономическому развитию Украины, снижение экологических рисков для экосистем и здоровья населения к социально приемлемого уровня, совершенствование и развитие государственной системы природоохранного управления.

Напомним, Министерство экологии и природных ресурсов Украины выполнило положения Люксембургской декларации о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата на 68%.



Министерство экологии и природных ресурсов полностью игнорирует экологические угрозы, которые возникли в результате военных действий на Востоке Украины.



Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак назвал экологическую ситуацию в Украине "очень нездоровой".