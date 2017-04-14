Міністра екології звинуватили в ігноруванні екологічної загрози

“Міністерство екології та природних ресурсів України та міністр О.Семерак продовжують ігнорувати екологічні загрози, які виникли внаслідок воєнних дій на Сході України. Не було створено жодної комісії та не здійснено жодного виїзду для оцінки збитків, завданих довкіллю. Сотні гектарів цінних природних територій були знищені внаслідок бомбардувань, постраждали унікальні ділянки степу та бори сосни крейдяної. Забруднено ґрунти та водні об’єкти, проте досі немає документу, який би визначав стратегію відновлення природних територій на Сході України.

Скільки разів Міністр екології особисто був на зруйнованих територіях? Чому Міністерство демонструє повну бездіяльність у напрямку відновлення довкілля Донбасу? На ці відповіді немає питання”, — написала Т.Тимочко.

Окрім того вона зазначила, що ще одним серйозним наслідком ведення бойових дій є небезпека руйнування промислових об’єктів, яких є досить багато на територіях Донецької та Луганської областей.

“Пошкодження будь-якого з них може призвести до вибухів, руйнування складів і сховищ токсичних або сильнодіючих отруйних речовин та інших катастрофічних наслідків. У цьому напрямку Мінприроди також не здійснює вагомих кроків для визначення кількості зруйнованих підприємств та оцінки стану зберігання токсичних речовин на їхніх територіях.

Всеукраїнська екологічна ліга з 2014 року здійснює громадську інвентаризацію екологічно небезпечних об’єктів на Сході України. Протягом трьох років наша організація вимагає від Міністерства екології та природних ресурсів України здійснення заходів щодо подолання екологічних наслідків бойових дій. Проте Мінприроди продовжує ігнорувати цю проблему, виправдовуючи свою бездіяльність обмеженим доступом до зони бойових дій”, — наголосила Т. Тимочко.

Нагадаємо, в офісі Омбудсмена заявили про самоусунення Мінприроди від контролю за забрудненням атмосферного повітря.

За даними Рахункової палати, Мінприроди самоусунулося від контролю за радіоактивними відходами. Також Мінприроди усунулося від контролю за сферою небезпечних відходів.

Провалено розробку Національної стратегії поводження з відходами.

Ефективність інтерактивної мапи сміття, представленої Мінприроди, склала лише 20%, а остання доповідь про стан навколишнього середовища датована 2014 роком.

Додамо, що проти державного підприємства, підконтрольного Мінприроди, відкрито кримінальне провадження.

ДП “Укреко-ойл” підозрюють у підробці документів заради виграшу тендеру “Південної залізниці” на утилізацію небезпечних відходів.