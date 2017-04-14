Министра экологии обвинили в игнорировании экологической угрозы

"Министерство экологии и природных ресурсов Украины и министр О.Семерак продолжают игнорировать экологические угрозы, которые возникли в результате военных действий на Востоке Украины. Не было создано ни одной комиссии и не осуществлено ни одного выезда для оценки ущерба, нанесенного окружающей среде. Сотни гектаров ценных природных территорий были уничтожены, в результате бомбардировок пострадали уникальные участки степи и боры меловой сосны. Загрязнены почвы и водные объекты, однако до сих пор нет документа, который бы определял стратегию восстановления природных территорий на Востоке Украины.

Сколько раз Министр экологии лично был на разрушенных территориях? Почему Министерство демонстрирует полную бездеятельность в направлении восстановления окружающей среды Донбасса? На эти ответы нет вопроса", - написала Т.Тимочко.

Кроме того, она отметила, что еще одним серьезным последствием ведения боевых действий является опасность разрушения промышленных объектов, которых достаточно много на территориях Донецкой и Луганской областей.

"Повреждение любого из них может привести к взрывам, разрушению складов и хранилищ токсичных или сильнодействующих ядовитых веществ и к другим катастрофическихм последствиям. В этом направлении Минприроды также не осуществляет весомых шагов для определения количества разрушенных предприятий и оценки состояния хранения токсичных веществ на их территориях.

Всеукраинская экологическая лига с 2014 года осуществляет общественную инвентаризацию экологически опасных объектов на Востоке Украины. В течение трех лет наша организация требует от Министерства экологии и природных ресурсов Украины осуществления мероприятий по преодолению экологических последствий боевых действий. Однако Минприроды продолжает игнорировать эту проблему, оправдывая свое бездействие ограниченным доступом в зону боевых действий", - отметила Т.Тимочко.

Напомним, в офисе Омбудсмена заявили о самоустранение Минприроды от контроля за загрязнением атмосферного воздуха.

По данным Счетной палаты, Минприроды самоустранилось от контроля за радиоактивными отходами. Также Минприроды устранилось от контроля за сферой опасных отходов.

Провалено разработку Национальной стратегии обращения с отходами.

Эффективность интерактивной карты мусора, представленной Минприроды, составила лишь 20%, а последний доклад о состоянии окружающей среды датирована 2014 годом.

Добавим, что против государственного предприятия, подконтрольного Минприроды, в открыто уголовное производство.

ГП "УКРЕКО-ойл" подозревают в подделке документов ради выигрыша тендера "Южной железной дороги" на утилизацию опасных отходов.