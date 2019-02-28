Рада ухвалила за основу закон про моніторинг парникових газів

Проект закону 9253 про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів спрямований на виконання зобов’язань України за Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

На думку авторів законопроекту, запровадження системи моніторингу, звітності та верифікації (МЗВ) в Україні дозволить створити засади для: впровадження обов’язкової методики розрахунку викидів парникових газів для установок, на які поширюватиметься дія законопроекту; отримання точної та об’єктивної інформації щодо викидів парникових газів від таких установок на регулярній основі; забезпечення відповідності розрахунку викидів парникових газів європейським стандартам та механізмам щодо МЗВ.

Закон є рамковим для модернізації підприємств, а також дозволяє обліковувати парникові викиди, що необхідно для торгівлі квотами, згідно Кіотського протоколу.

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