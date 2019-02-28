Рада приняла за основу закон о мониторинге парниковых газов

Проект закона 9253 о принципах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов направлен на выполнение обязательств Украины по Соглашению об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны.

По мнению авторов законопроекта, введение системы мониторинга, отчетности и верификации (МОВ) в Украине позволит создать основы для: внедрение обязательной методики расчета выбросов парниковых газов для установок, на которые будет распространяться действие законопроекта; получение точной и объективной информации по выбросам парниковых газов от таких установок на регулярной основе; обеспечение соответствия расчета выбросов парниковых газов европейским стандартам и механизмам по МОВ.

Закон является рамочным для модернизации предприятий, а также позволяет учитывать парниковые выбросы, что необходимо для торговли квотами, согласно Киотскому протоколу.

Напомним, Министерство экологии и природных ресурсов Украины выполнило положения Люксембургской декларации о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата на 68%.



Министерство экологии и природных ресурсов полностью игнорирует экологические угрозы, которые возникли в результате военных действий на Востоке Украины.



Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак назвал экологическую ситуацию в Украине "очень нездоровой".

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект "Об основных принципах (стратегии) государственной экологической политики Украины на период до 2030 года".