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13:20 • 18142 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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10:25 • 41253 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124357 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145185 просмотра

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Рада приняла за основу закон о мониторинге парниковых газов

Рада приняла за основу закон о мониторинге парниковых газов

Киев  •  УНН

 • 10810 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и за основу законопроект об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов. За соответствующее решение проголосовали 243 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект закона 9253 о принципах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов направлен на выполнение обязательств Украины по Соглашению об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны.

По мнению авторов законопроекта, введение системы мониторинга, отчетности и верификации (МОВ) в Украине позволит создать основы для: внедрение обязательной методики расчета выбросов парниковых газов для установок, на которые будет распространяться действие законопроекта; получение точной и объективной информации по выбросам парниковых газов от таких установок на регулярной основе; обеспечение соответствия расчета выбросов парниковых газов европейским стандартам и механизмам по МОВ.

Закон является рамочным для модернизации предприятий, а также позволяет учитывать парниковые выбросы, что необходимо для торговли квотами, согласно Киотскому протоколу.

Напомним, Министерство экологии и природных ресурсов Украины выполнило положения Люксембургской декларации о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата на 68%.

Министерство экологии и природных ресурсов полностью игнорирует экологические угрозы, которые возникли в результате военных действий на Востоке Украины.

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак назвал экологическую ситуацию в Украине "очень нездоровой".

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект "Об основных принципах (стратегии) государственной экологической политики Украины на период до 2030 года".

Украинские Национальные Новости

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