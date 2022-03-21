В Украине водителям запретили видеорегистраторы на время войны

Детали

Решение приняли во избежание разглашения информации, которая может помочь вражеской армии.

Новое правило касается регистраторов в авто- и мототранспорте.

Запрещено фото и видеосъемку:



дорог общего пользования;



объектов общего назначения;



объектов инфраструктуры;



блокпостов, укреплений;



расположение, сосредоточение либо перемещение воинских частей (подразделений) сил обороны.



Добавим

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоля кобратился в отношении украинских чиновников с просьбой не рассказывать о поставках оружия и контрнаступления украинских военных.