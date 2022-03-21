В Украине водителям запретили видеорегистраторы на время войны
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Украине водителям запретили видеорегистраторы на время войны. Предостережение действует для всех регионов Украины, информирует УНН со ссылкой на Укравтодор.
Детали
Решение приняли во избежание разглашения информации, которая может помочь вражеской армии.
Новое правило касается регистраторов в авто- и мототранспорте.
Запрещено фото и видеосъемку:
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- дорог общего пользования;
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- объектов общего назначения;
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- объектов инфраструктуры;
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- блокпостов, укреплений;
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- расположение, сосредоточение либо перемещение воинских частей (подразделений) сил обороны.
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Добавим
Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоля кобратился в отношении украинских чиновников с просьбой не рассказывать о поставках оружия и контрнаступления украинских военных.