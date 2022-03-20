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В ОПУ закликали посадовців не розповідати про постачання зброї та контрнаступи ЗСУ

В ОПУ закликали посадовців не розповідати про постачання зброї та контрнаступи ЗСУ

Київ • УНН

 • 175828 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк звернувся до українських високопосадовців з проханням не розповідати про постачання зброї та контрнаступи українських військових. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Цитата

"Я хочу попросити про декілька речей. Перше, і це стосується перш за все високопосадовців. Будь ласка, будь-яку інформацію про постачання нам зброї, будь-якої зброї, з будь-якої країни, давайте не розголошувати до моменту поки ця зброя не почне працювати", - сказав Подоляк.

Деталі

Він зазначив, що логістичні центри працюють, переговори з країнами тривають.

"Друге, це теж більше стосується регіональних наших представників, давайте не говорити про будь-які передислокації наших військ, які готуються до контрнаступу. Контрнаступи будуть по всім напрямкам, тому що це наша територія. ЗСУ розуміють звідки та як потрібно атакувати, але давайте про це не говорити заради лайків", - закликав Подоляк.

Окрім того, він наголосив, що немає ніякої зради і не буде.

"Бо ми воюємо, 93% вважає, що ми йдемо до перемоги, й ми точно до неї прийдемо. Але давайте про це говорити правильно", - додав він.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що українські військові збивають російські ракети, настільки, наскільки можуть, але необхідна адекватна протиракетна зброя. Російські ракети не впадуть від дробовиків, якими дехто намагається підмінити справді корисні поставки.

Українські Національні Новини

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