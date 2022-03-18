Зеленський про підміну корисних поставок зброї: російські ракети не впадуть від дробовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Українські військові збивають російські ракети, настільки, наскільки можуть, але необхідна адекватна протиракетна зброя. Російські ракети не впадуть від дробовиків, якими дехто намагається підмінити справді корисні поставки. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, передає кореспондент УНН.
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“Російські війська продовжили підлі обстріли наших мирних міст і наших громад. Львів, Київ та область, Житомирщина, Сумщина, Харків та область, Чернігів, міста Донбасу – Сєвєродонецьк, Краматорськ, наш Маріуполь... Ракетні удари, авіабомби, «Гради». Настільки, наскільки можемо, збиваємо російські ракети. Знищуємо їхні літаки та гелікоптери. І це при тому, що ми поки не маємо адекватної протиракетної зброї. Передової зброї. Нам недостатньо бойової авіації. Але в нас є мета, чиста й справедлива – захистити наших людей, нашу державу”, - сказав Зеленський.
Деталі
Президент наголосив, що країна буде й надалі робити все, що може.
“Будемо ще гучніше нагадувати деяким західним лідерам, що це буде моральною поразкою для них, це буде знищенням їхнього престижу, якщо Україна не отримає передової зброї, яка реально врятує життя тисяч наших людей. Російські ракети не впадуть від дробовиків, якими дехто намагається підмінити справді корисні поставки”, - зазначив Зеленський.
Доповнення
Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін, що негайно необхідне збільшення поставок військової техніки та зброї.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що західні країни можуть допомогти Україні зброєю і санкціями.