Україна просить у партнерів винищувачі та вироблену в СРСР зброю - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Західні країни можуть допомогти Україні зброєю і санкціями. Зокрема, необхідні бойові літаки і зброя, вироблена "в радянському просторі". Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу в понеділок, передає кореспондент УНН.
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"Зброя і санкції. Це те, що може зробити міжнародне співтовариство. Зброя - Україні, санкції - Росії", - відповів міністр.
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За його словами, Україна дуже відкрито говорить про те, що країні необхідно значно посилити військово-повітряні сили, тому найкраще, що зараз можуть зробити союзники по НАТО, — це "надати Україні всі необхідні винищувачі і штурмовики, які дозволять нам збалансувати військову ситуацію в небі".
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"По-друге, ми в основному використовуємо зброю радянських часів, тому було б вкрай важливо, щоб всі країни, що мають на своїх складах зброю, вироблену в радянському просторі, передавали її нам для зміцнення нашої обороноздатності", - повідомив дипломат.
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Що стосується санкцій, Кулеба нагадав, що Україна вимагає повністю відключити Росію від Swift, припинити обробку російських вантажів у портах, ввести заборону на всю нафту і газ з Росії.
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За словами Кулеби, питання надання Україні літаків залишається надзвичайно нагальним на порядку денному.