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Украина просит у партнеров истребители и произведенное в СССР оружие - Кулеба

Киев • УНН

 • 102979 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Западные страны могут помочь Украине оружием и санкциями. В частности, необходимы боевые самолеты и оружие, произведенное "в советском пространстве". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга в понедельник, передает корреспондент УНН.

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"Оружие и санкции. Это то, что может сделать международное сообщество. Оружие – Украине, санкции – России", - ответил министр.

Детали

По его словам, Украина очень открыто говорит о том, что стране необходимо значительно усилить военно-воздушные силы, поэтому лучшее, что сейчас могут сделать союзники по НАТО, — это "предоставить Украине все необходимые истребители и штурмовики, которые позволят нам сбалансировать военную ситуацию в небе".

Цитата

"Во-вторых, мы в основном используем оружие советских времен, поэтому было бы крайне важно, чтобы все страны, имеющие на своих складах оружие, произведенное в советском пространстве, передавали его нам для укрепления нашей обороноспособности", - сообщил дипломат.

Детали

Что касается санкций, Кулеба напомнил, что Украина требует полностью отключить Россию от Swift, прекратить обработку российских грузов в портах, ввести запрет на всю нефть и газ из России.

Ранее

По словам Кулебы, вопрос предоставления Украине самолетов остается чрезвычайно насущным на повестке дня.

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