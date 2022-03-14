Украина просит у партнеров истребители и произведенное в СССР оружие - Кулеба

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"Оружие и санкции. Это то, что может сделать международное сообщество. Оружие – Украине, санкции – России", - ответил министр.

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По его словам, Украина очень открыто говорит о том, что стране необходимо значительно усилить военно-воздушные силы, поэтому лучшее, что сейчас могут сделать союзники по НАТО, — это "предоставить Украине все необходимые истребители и штурмовики, которые позволят нам сбалансировать военную ситуацию в небе".

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"Во-вторых, мы в основном используем оружие советских времен, поэтому было бы крайне важно, чтобы все страны, имеющие на своих складах оружие, произведенное в советском пространстве, передавали его нам для укрепления нашей обороноспособности", - сообщил дипломат.

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Что касается санкций, Кулеба напомнил, что Украина требует полностью отключить Россию от Swift, прекратить обработку российских грузов в портах, ввести запрет на всю нефть и газ из России.

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По словам Кулебы, вопрос предоставления Украине самолетов остается чрезвычайно насущным на повестке дня.