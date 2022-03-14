Самолеты нужны Украине, вопрос остается насущным на повестке дня - Кулеба
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Вопрос предоставления Украине самолетов остается чрезвычайно насущным на повестке дня. Об этом сообщил на брифинге в понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос корреспондента УНН.
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"Самолеты нужны. Этот вопрос остается чрезвычайно насущным на повестке дня. Между военными есть разговоры о том, какие именно самолеты нужны для каких целей. Но любые разговоры о том, что Украине самолеты не нужны, не соответствуют действительности", - сказал министр.
Контекст
Польша заявила, что готова бесплатно передатьи стребители Миг-29, о которых просила Украина, на американскую авиабазу Рамштайн в Германии.
Однако в США не одобрили такие действия.
Так, в Пентагоне заявили, что предоставление Украине польских самолетов Миг-29 Россия ошибочно может воспринять как эскалацию конфликта и увеличить перспективы участия НАТО в российско-украинской войне.
В Белом доме сообщили, что по мнению экспертов США, передача польских самолетов Миг-29 на Украине не принесла бы значительного изменения возможностям украинских ВВС.