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Літаки потрібні Україні, питання залишається нагальним на порядку денному - Кулеба

Літаки потрібні Україні, питання залишається нагальним на порядку денному - Кулеба

Київ • УНН

 • 136107 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Питання надання Україні літаків залишається надзвичайно нагальним на порядку денному. Про це повідомив на брифінгу у понеділок міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відповідаючи на питання кореспондента УНН.

Цитата

«Літаки потрібні. Це питання залишається надзвичайно нагальним на порядку денному. Між військовими є розмови про те, які саме літаки потрібні для яких цілей. Але будь-які розмови про те, що Україні літаки не потрібні, не відповідають дійсності», - сказав міністр.

Контекст

Польща заявила, що готова безплатно передати винищувачі МіГ-29, про які просила Україна, на американську авіабазу Рамштайн в Німеччині.

Однак у США не схвалили такі дії.

Так, в Пентагоні заявили, що надання Україні польських літаків МіГ-29 Росія помилково може сприйняти як ескалацію конфлікту і збільшити перспективи участі НАТО в російсько-українській війні.

У Білому домі повідомили, що на думку експертів США, передача польських літаків МіГ-29 Україні не принесла б значної зміни можливостям українських ВПС.

Українські Національні Новини

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