Літаки потрібні Україні, питання залишається нагальним на порядку денному - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Питання надання Україні літаків залишається надзвичайно нагальним на порядку денному. Про це повідомив на брифінгу у понеділок міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відповідаючи на питання кореспондента УНН.
Цитата
«Літаки потрібні. Це питання залишається надзвичайно нагальним на порядку денному. Між військовими є розмови про те, які саме літаки потрібні для яких цілей. Але будь-які розмови про те, що Україні літаки не потрібні, не відповідають дійсності», - сказав міністр.
Контекст
Польща заявила, що готова безплатно передати винищувачі МіГ-29, про які просила Україна, на американську авіабазу Рамштайн в Німеччині.
Однак у США не схвалили такі дії.
Так, в Пентагоні заявили, що надання Україні польських літаків МіГ-29 Росія помилково може сприйняти як ескалацію конфлікту і збільшити перспективи участі НАТО в російсько-українській війні.
У Білому домі повідомили, що на думку експертів США, передача польських літаків МіГ-29 Україні не принесла б значної зміни можливостям українських ВПС.