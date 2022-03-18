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Зеленский о подмене полезных поставок оружия: российские ракеты не упадут от дробовиков

Киев • УНН

 • 163343 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Украинские военные сбивают российские ракеты, настолько, насколько могут, но необходимо адекватное противоракетное оружие. Российские ракеты не упадут от дробовиков, которыми некоторые пытаются подменить действительно полезные поставки. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Российские войска продолжили подлые обстрелы наших мирных городов и наших громад. Львов, Киев и область, Житомирская область, Сумская область, Харьков и область, Чернигов, города Донбасса - Северодонецк, Краматорск, наш Мариуполь... Ракетные удары, авиабомбы, "Грады". Настолько, насколько можем, сбиваем российские ракеты. Уничтожаем их самолеты и вертолеты. И это при том, что мы пока не имеем адекватного противоракетного оружия. Передового оружия. Нам недостаточно боевой авиации. Но у нас есть цель, чистая и справедливая - защитить наших людей, нашу страну”, - сказал Зеленский.

Детали

Президент подчеркнул, что страна будет и впредь делать все, что может.

“Будем еще громче напоминать некоторым западным лидерам, что это будет моральным поражением для них, это будет уничтожением их престижа, если Украина не получит передового оружия, которое реально спасет жизни тысяч наших людей. Российские ракеты не упадут от дробовиков, которыми некоторые пытаются подменить действительно полезные поставки”, - отметил Зеленский.

Дополнение

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин указал, что немедленно необходимо увеличение поставок военной техники и оружия.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что западные страны могут помочь Украине оружием и санкциями.

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