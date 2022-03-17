Єнін: нам негайно необхідне збільшення поставок військової техніки та зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін розповів американським журналістам, як працівники підрозділів МВС дають відсіч російським окупантам та, що зараз вкрай необхідно для зміцнення наступу. Слова представника відомства цитує пресслужба МВС, пише УНН.
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"Ми почали інтенсивно атакувати. Однак, ми не безсмертні. Ця боротьба вимагає від нас надзвичайних жертв. Саме тому, нам негайно необхідно збільшення поставок військової техніки та зброї”, — зазначив Єнін.
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З його слів, Україна надзвичайно вдячна Уряду США та двопартійній підтримці в боротьбі за демократію та незалежність.
“Однак, на жаль, те що ми отримуємо зараз, надзвичайно менше того, що задовольняло б наші мінімальні потреби. Через те, що російський план зруйнувався, вони змінили свою тактику та почали знищувати всі інфраструктурні об’єкти в країні. І маючи повну перевагу в повітрі, нам конче потрібні реактивні винищувачі чи закриття неба", - сказав заступник міністра.
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Як писав УНН, з початку вторгнення рф в Україну нагороди за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вручили 366 співробітникам міністерства внутрішніх справ, із них 86 – посмертно.