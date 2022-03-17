Енин: нам немедленно необходимо увеличение поставок военной техники и оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин рассказал американским журналистам, как сотрудники подразделений МВД дают отпор российским оккупантам и, что сейчас крайне необходимо для укрепления наступления. Слова представителя ведомства цитирует пресс-служба МВД, пишет УНН.
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"Мы начали интенсивно атаковать. Однако, мы не бессмертные. Эта борьба требует от нас чрезвычайных жертв. Именно поэтому, нам немедленно необходимо увеличение поставок военной техники и оружия”, — отметил Енин.
Детали
По его словам, Украина очень благодарна Правительству США и двухпартийной поддержке в борьбе за демократию и независимость.
“Однако, к сожалению, то что мы получаем сейчас, чрезвычайно меньше того, что удовлетворяло бы наши минимальные потребности. Из-за того, что российский план разрушился, они изменили свою тактику и начали уничтожать все инфраструктурные объекты в стране. И имея полное превосходство в воздухе, нам позарез нужны реактивные истребители или закрытие неба", - сказал замминистра.
Ранее
Как писал УНН, с начала вторжения рф в Украину награды за личное мужество и самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины вручили 366 сотрудникам министерства внутренных дел, из них 86 - посмертно.