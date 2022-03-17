Енин: нам немедленно необходимо увеличение поставок военной техники и оружия

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"Мы начали интенсивно атаковать. Однако, мы не бессмертные. Эта борьба требует от нас чрезвычайных жертв. Именно поэтому, нам немедленно необходимо увеличение поставок военной техники и оружия”, — отметил Енин.

Детали

По его словам, Украина очень благодарна Правительству США и двухпартийной поддержке в борьбе за демократию и независимость.

“Однако, к сожалению, то что мы получаем сейчас, чрезвычайно меньше того, что удовлетворяло бы наши минимальные потребности. Из-за того, что российский план разрушился, они изменили свою тактику и начали уничтожать все инфраструктурные объекты в стране. И имея полное превосходство в воздухе, нам позарез нужны реактивные истребители или закрытие неба", - сказал замминистра.

Ранее

Как писал УНН, с начала вторжения рф в Украину награды за личное мужество и самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины вручили 366 сотрудникам министерства внутренных дел, из них 86 - посмертно.