В ОПУ призвали чиновников не рассказывать о поставках оружия и контрнаступлениях ВСУ

Цитата

"Я хочу попросить о нескольких вещах. Первое, и это касается прежде всего чиновников. Пожалуйста, любую информацию о поставках нам оружия, любого оружия, из любой страны, давайте не разглашать до момента пока это оружие не начнет работать", - сказал Подоляк.

Детали

Он отметил, что логистические центры работают, переговоры со странами продолжаются.

"Второе, это тоже касается больше наших региональных представителей, давайте не говорить о передислокации наших войск, которые готовятся к контрнаступлению. Контрнаступления будут по всем направлениям, потому что это наша территория. ВСУ понимают откуда и как нужно атаковать, но давайте об этом не говорить ради лайков", - призвал Подоляк.

Кроме того, он подчеркнул, что нет никакого предательства и не будет.

"Мы воюем, 93% считает, что мы идем к победе, и мы точно к ней придем. Но давайте об этом говорить правильно", - добавил он.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинские военные сбивают российские ракеты, настолько, насколько могут, но необходима адекватное противоракетное оружие. Российские ракеты не упадут от дробовиков, которыми некоторые пытаются подменить действительно полезные поставки.